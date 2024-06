Teresa Sala ha compiuto 100 anni

Teresa Sala, molto conosciuta a Nerviano e ospite della Fondazione Lampugnani, è diventata centenaria.

Teresa Sala, i suoi 100 anni

Cento anni per Teresa Sala. La donna, molto conosciuta a Nerviano ospite della Fondazione Lampugnani, ha festeggiato questo suo importante traguardo nella giornata di ieri, giovedì 20 giugno 2024. Classe 1924, la signora ha ricevuto l'abbraccio dei parenti, dello staff della struttura così come di tutti gli altri ospiti.

Il suo carattere

Come detto, Sala in paese è conosciutissima: chi la conosce bene, traccia di lei il ritratto di una donna amante dell'ordine, della sua casa e del suo giardino, si è presa cura dei suoi familiari malati che ricorda con affetto. Una donna dal carattere forte, intelligente e decisa, sempre molto attenta anche agli altri ospiti della casa di riposo che in questi anni stanno condividendo con lei la quotidianità. E per lei quinti tanti auguri.