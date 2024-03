Teresa Carrettin ha 102 anni: "Mai bevuto nè fumato"

Teresa Carrettin ha compiuto 102 anni a Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore.

Teresa Carrettin, il segreto di lunga vita

Grande festa nella Rsa "L’oasi" di Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore. Il motivo? I 102 anni compiuto da Teresa Carrettin. Per lei tanti applausi e omaggi, tra i quali la visita del sindaco Nuccia Berra arrivata di persona per porgerle i suoi auguri personali e a nome dell’intera comunità. E la festeggiata, emozionatissima, ha ringraziato di cuore.

Classe 1922, nata a Roncade, in provincia di Treviso, Teresa è nata e cresciuta in una famiglia contadina all’insegna dell’umiltà. Una famiglia che ha cresciuto ben 8 figli, tra cui appunto Teresa.

Uno dei momenti più belli della vita della festeggiata è stato sicuramente quello delle nozze, avvenute nel 1940 con l’amato Raus Celeghini (scomparso poi nel 1978). Dalla loro favola d’amore è nato il loro unico figlio Joris, che oggi ha 82 anni.

Grande lavoratrice

Teresa è sempre stata una grandissima lavoratrice. Nel 1941 il trasferimento sulle rive del Lago di Como, precisamente nelle località bellissime di Torno e Moltrasio; nel 1945 l’arrivo a Milano dove è rimasta praticamente per tutta la vita. Insieme al marito, ha aperto e gestito un negozio di elettricità idraulica (lei in negozio dietro il bancone e il marito alle prese con il lavoro in esterno, da ricordare la sua passione per il dialogo e contatto quotidiano con i clienti, proprio come avveniva nelle attività commerciali di una volta; e Teresa si era anche messa al lavoro riparando lucidatrici, lampadari, ferri da stiro e molto altro ancora). Marito che, successivamente, aveva aperto un altro negozio, dove vendeva anche radio e tv.

L’esperienza del negozio di elettricità idraulica si è poi concluso nel 1988.

Da allora Teresa è vissuta nella sua abitazione, fino al 2021 quando è diventata ospite nella casa di riposo cantalupese.

Il forte carattere

"Mia madre è sempre stata una persona gentilissima, mite, sempre disponibile verso gli altri, molto intelligente - ricorda il figlio Joris - Ai tempi del negozio, ricordo la sua passione per il contatto con il pubblico e la sua grande generosità con tutti".

La domanda è ovviamente d’obbligo: quale il segreto per arrivare a 100 anni e oltre? "Nella sua vita è stata sempre attenta all’alimentazione, non ha mai bevuto nè fumato, oggi è lucidissima» risponde il figlio. Teresa, tra i suoi cari, ha ricevuto gli auguri e gli abbracci dei nipoti Jlian ed Ethel e del pronipote Ryan.