Tentate truffe agli anziani: il sindaco avverte i cittadini

Laura Bonfadini, sindaco di Vittuone, ieri sera ha avvisato che una cittadina anziana di Vittuone ha subito un tentativo di truffa telefonica da parte di alcuni sconosciuti.

Tentativo di truffa ai danni di una donna di Vittuone: l'anziana è stata contatta via telefono da sconosciuti che spacciandosi per un parente chiedevano soldi a casa di un incidente. Una truffa molto frequente che spesso si conclude con il versamento di ingenti somme a sconosciuti.

"Ho ricevuto segnalazione che in giornata odierna è avvenuto un tentativo di truffa per fortuna non andato a buon fine - ha affermato il sindaco Bonfandini - Si tratta di truffatori che chiamano le persone anziane a casa spacciandosi per figli o nipoti dicendo che hanno avuto incidenti autostradali e che per non avere problemi con l'assicurazione, necessitano nell' immediato soldi in contante. Fate attenzione e avvisate o vostri familiari".