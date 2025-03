Discussione in Consiglio comunale sul contributo dimezzato alla sezione Anpi

È stato approvato mercoledì sera dal Consiglio comunale di Vanzaghello il rendiconto della gestione 2024. «Lo scorso anno è stato ricco di novità e proposte, frutto di un’attenta e peculiare programmazione. Nonostante le difficoltà dovute all’inflazione, al caro energia e alla riduzione di entrate da enti esterni, abbiamo retto bene con le nostre risorse grazie a una gestione sana e prudente, senza far mancare servizi e investimenti per i cittadini e allo stesso tempo senza aumentare l’indebitamento del Comune né la pressione fiscale sulle famiglie», ha affermato il vice sindaco e assessore al Bilancio Edoardo Zara, sottolineando che «per il secondo anno lo approviamo con oltre un mese di anticipo rispetto alla scadenza, mettendo così a disposizione risorse prima. Inoltre grazie a un attento lavoro degli uffici abbiamo potuto abbassare dei fondi, come quello per i crediti di dubbia esigibilità e quello di garanzia per i debiti commerciali, liberando così maggiori risorse spendibili».

La Commissione antimafia

Il Consiglio comunale si è poi espresso all’unanimità in merito all’adesione, insieme ad altri 16 Comuni del territorio, alla Commissione intercomunale antimafia, legalità e tutela ambientale. «Questa convenzione, sottoscritta il 21 marzo in occasione della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di tutte le mafie, rappresenta un importante strumento di collaborazione tra gli enti Locali per promuovere valori fondamentali quali la diffusione della cultura anti-mafia e della legalità come elementi di crescita sociale ed economica, attraverso un approccio coordinato e condiviso – ha spiegato l’assessore a Cultura e Pubblica Istruzione Doris Giugliano - La Commissione si pone come un esempio concreto di come la cooperazione intercomunale possa contribuire a migliorare la qualità della vita nei territori coinvolti, è il risultato di un percorso di lavoro che può diventare di grande valore per amministratori e cittadini, in quanto si tratta di questioni che non si fermano ai confini comunali e necessitano di una rete territoriale per essere affrontate in modo efficace».

L’interpellanza sui contributi all’Anpi

Il capogruppo di minoranza Rino Giani ha poi dato lettura dell’interpellanza sul contributo all’Anpi e il sostegno alle associazioni, che già a febbraio era stato oggetto di dibattito. «La Giunta ha disposto il dimezzamento del contributo annuale all’Anpi da 350 euro a 175, mentre per le altre associazioni non ci sono state riduzioni. Non è stata data una motivazione scritta, è stato solo detto a voce che l’associazione ha raccolto firme per il Referendum sull’Autonomia differenziata durante la festa delle associazioni di settembre, facendo così “politica” – ha ricordato Giani - L’Anpi è un ente morale indipendente, che a Vanzaghello conta numerosi aderenti e ha organizzato importanti eventi culturali, impegnandosi anche a sostegno dell’educazione civica nelle scuole. Partecipare a iniziative referendarie è un diritto sancito dalla Costituzione italiana, come espressione democratica popolare che si svolge normalmente anche nelle sedi municipali e non è assimilabile ad attività partitica. Penalizzare un’associazione per il suo coinvolgimento in tali attività è una misura sproporzionata e un pericoloso precedente che può mettere a rischio la libertà delle associazioni». L’opposizione ha quindi chiesto che «i criteri di assegnazione dei contributi non siano condizionati da considerazioni di carattere ideologico o politico» e ha proposto «l’istituzione di una Commissione dedicata al rapporto con le associazioni per favorire il dialogo, raccogliere proposte e pareri».

A rispondere sulla questione è stato il sindaco Arconte Gatti: «Ad Anpi non è mai mancato il sostegno in termini di contributi e di messa a disposizione di un locale nella Casa delle associazioni. Il regolamento, approvato nel 2006, prevede che si possano differenziare i contributi dati alle associazioni sulla base di diversi fattori. Fin dal nostro insediamento abbiamo chiesto alle associazioni di tenere ben distinte le loro attività dalla politica – ha affermato – Nel 2024 però Anpi ha messo in atto diversi eventi in contrasto a questo principio, come l’invito di un relatore controverso e con prese di posizione negazioniste e non accettabili sulle foibe per il Giorno del ricordo, la raccolta firme su un argomento di politica nazionale nel contesto della festa delle associazioni, totalmente fuori luogo, e un’ulteriore situazione sgradevole è stata la richiesta di patrocinio per il Giorno della memoria asserendo che ci sarebbero state delle testimonianze sui deportati, senza però aver mai inviato la locandina al Comune e dando poi il titolo “Vagoni e barconi” all’iniziativa facendo un parallelo discutibile su due situazioni differenti». Il sindaco ha poi elencato gli aumenti progressivi per i contributi alle associazioni in questi anni. «L’Amministrazione è sempre partecipe alle attività delle associazioni e non ha mai fatto mancare attenzioni, con un dialogo e una collaborazione costanti e una delega ad hoc. Non si ritiene opportuna l’istituzione di una Commissione, forse potrebbe essere più adeguata una Consulta delle associazioni», ha chiosato.