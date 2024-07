Temporanea chiusura in via Monte Grappa a Novate Milanese da oggi, 23 luglio, per lavori di fresatura e asfaltatura.

Temporanea chiusura di via Monte Grappa a Novate

Da martedì 23 luglio 2024 fino a fine lavori (entro sabato 27 luglio compatibilmente con le condizioni meteo), via Monte Grappa sarà chiusa al traffico per consentire l'esecuzione dei lavori di fresatura e posa del nuovo asfalto.

Per agevolare la viabilità, per tutta la durata dei lavori: è invertito il senso unico di marcia in via Andrea Costa, nel tratto compreso tra via Benefica e l’intersezione con via Mameli e via delle Alpi. Per i residenti all’intersezione via Mameli / Andrea Costa è istituito l’obbligo di proseguire diritto per via Delle Alpi o svoltare a destra per via Andrea Costa; è conseguentemente vietata la svolta a sinistra; all’intersezione via Andrea Costa / via Benefica è istituito l’obbligo di proseguire diritto in direzione di via Andrea Costa, esclusi i residenti in via Benefica e via Monte Grappa (fino a che via benefica sarà transitabile in concomitanza con il progredire del cantiere di via Monte Grappa); all’intersezione via Bollate / Benefica / Vittorio Veneto è temporaneamente sospeso l’obbligo di svolta destra per i veicoli provenienti da Bollate e dalla periferia; in concomitanza con il verde semaforico sarà consentita sia la svolta a destra in direzione di via Vittorio Veneto sia la svolta a sinistra in direzione di via Benefica (quest'ultimo provvedimento, dopo una fase sperimentale, potrebbe diventare definitivo).