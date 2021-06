Tempo di saldi: quest’estate, a differenza della scorsa dove a causa della pandemia si era deciso di posticiparli, torna lo shopping a prezzi scontati da sabato 3 luglio 2021. Il Centro è sempre aperto dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 22 ed è raggiungibile anche da Milano con la Navetta Zani viaggi dalla stazione Centrale di Milano, con il car sharing Share Now e con la linea 561 dalla fermata metropolitana 1 Rho fiera.

Tempo di saldi a Il Centro di Arese

Il Centro, l’iconico mall alle porte di Milano, tra i più grandi d’Europa, si prepara ad accogliere i propri clienti con una ricca serie di novità e nuove aperture. Infatti, durante lo stop forzato dovuto all’emergenza pandemica da Covid-19, è stato predisposto un piano di sviluppo volto a valorizzare la galleria puntando su nuovi ingressi di prestigio.

Le nuove aperture

Nel mese di maggio, due sono state le importanti nuove aperture: Very Mobile, l’operatore telefonico sbarcato recentemente in Italia, ha inaugurato presso Il centro il suo primo punto vendita di proprietà (piano terra ingresso 1), segnando un altro importante debutto in galleria e North Sails, l’iconico brand fondato dall’americano campione olimpico Lowell North il cui sogno era quello di creare le vele più veloci di sempre, ad Arese la sua visione continua a vivere attraverso le collezioni di abbigliamento per uomo, donna e bambino (primo piano ingresso 3).

Per la cura della persona, in arrivo due importanti new entry: alla fine di giugno aprirà Il Barbiere (piano terra ingresso 1), una solida realtà nata nel 2015, che celebra ogni giorno il mestiere del barbiere di una volta, in uno spazio creato su misura per l’uomo, dove farsi barba e capelli a regola d’arte; ai primi di luglio, infine, inaugurerà Lush (piano terra ingresso 2), l’originale brand etico di cosmetici freschi e fatti a mano che crea e offre cosmetici di ottima fattura, realizzati con frutta e verdura fresca biologica e i migliori oli essenziali e sintetici sicuri.

La ristorazione

Un importante capitolo del nuovo assetto de Il Centro è rappresentato dalla ristorazione: per gli amanti del tradizionale binomio hamburger&patatine, il 3 giugno ha avviato la propria attività Johnny Rockets portando con sé l’autentico ed inimitabile stile americano per un’offerta gourmet d’eccellenza grazie alla qualità delle materie prime utilizzate. Dagli ingredienti alla location, tutto è coordinato per far vivere agli ospiti un’esperienza tutta californiana.

Grande novità di questo mese è stata l’apertura, il 21 giugno, del Ventisette – Vino e cucina, il nuovo ristorante di Iper la grande i: un nuovo locale del tutto inedito dove profumi e sapori della raffinata cucina si incontrano per soddisfare le esigenze di tutti i palati accomodandosi presso l’incantevole terrazza che affaccia sulla food court. Un design esclusivo che fa del Ristorante anche un elegante wine bar dove poter scegliere tra le oltre 120 etichette di vino della cantina Iper la grande i.

Inoltre, importanti brand come Valerio 1966, Desigual, Salmoiraghi & Viganò hanno rinnovato i locali per accogliere tutti i clienti con format dei punti vendita ancora più innovativi per un’esperienza di shopping più attuale.

In questo anno, caratterizzato da una grande incertezza, per Il Centro è stato prioritario pensare allo sviluppo della galleria con l’obiettivo di rispondere alle esigenze dei clienti in continua evoluzione e, nelle prossime settimane, arriveranno tante altre novità.