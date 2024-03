Tempo di bilanci per la rassegna teatrale Piccoli palchi

Millesettecento spettatori per undici spettacoli. Un successo importante e confortante quello registrato dalla seconda edizione di “Piccoli Palchi”, la rassegna teatrale e musicale per bambini, ragazzi e famiglie cominciata a gennaio e conclusasi a fine febbraio.

"I numeri hanno dato ragione agli ideatori della rassegna", esulta l'assessore Maffei

«I numeri parlano chiaro - sottolinea Ilaria Maffei, assessora alla Comunità inclusiva: 1700 spettatori, di cui 700 tra bambini e ragazzi, 10 compagnie coinvolte, 20 artisti, tutte le scuole del territorio aperte i venerdì sera e le domeniche pomeriggio per due mesi, molti i quartieri della città che hanno vissuto esperienze culturali e hanno creato occasioni di socialità e benessere. I “Piccoli palchi” delle scuole legnanesi sono diventati grandi scenari per la comunità cittadina in cui sono andati in scena spettacoli teatrali e musicali, compagnie nazionali e locali, emozioni e sentimenti, messaggi di pace e di contenuto culturale, riflessioni e momenti divertenti, condivisione e un confronto che è sempre positivo, a ogni età».

In scena 11 spettacoli, tutti a ingresso gratuito nelle scuole cittadine

La rassegna “Piccoli palchi” destinata a bambini e ragazzi di diverse fasce d'età, che ha visto in scena 11 spettacoli, tutti a ingresso gratuito nelle scuole cittadine, è stata realizzata nell'ambito dell'iniziativa “Restiamo insieme”, promossa e finanziata da Regione Lombardia, di cui il Comune di Legnano è stato il capofila e il promotore, mentre l'ideazione e la direzione artistica è stata affidata a Scuola Teatro Junior e a Scuole di Musica “Niccolò Paganini”, realtà che operano in sinergia e con una proficua collaborazione in ambito teatrale e musicale sul territorio di Legnano.