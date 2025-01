Teleriscaldamento, da lunedì lavori in via Pace

Lunedì 3 febbraio a Legnano riprenderanno i lavori per l’estensione della rete del teleriscaldamento.

Ripartono i lavori del teleriscaldamento all'Oltrestazione

La prima fase di questo intervento, che interesserà l'Oltrestazione (e in particolare l’ultimo tratto di via della Pace a ridosso della rotatoria) con via Novara, comporterà l’istituzione, sulla stessa via della Pace, del senso unico di marcia da via Ciro Menotti a via Novara dalle 9 alle 16.30 e, nel caso le lavorazioni lo richiedano, la chiusura completa al traffico di via della Pace sempre nella fascia oraria 9 -16.30.

In via Novara, nel tratto fra via Garavaglia e via Imperatriz, sarà invece ristretta la carreggiata per lavori sul lato della corsia in direzione centro. Via Novara resterà sempre aperta al traffico nei due sensi di marcia, ma sarà ridotto il calibro stradale e temporaneamente saranno eliminati i parcheggi e chiusa la pista ciclabile da e per l’ospedale. Queste opere mitigano l’impatto del cantiere e salvaguardano la percorribilità di via Novara anche nella fase immediatamente successiva al completamento dei lavori in via della Pace.

Via della Pace sarà completamente chiusa dal 10 al 20 febbraio

Orientativamente dal 10 al 20 febbraio si svolgeranno i lavori di allacciamento delle tubazioni alla rotatoria fra via della Pace e via Novara. In queste giornate sarà necessario chiudere completamente via della Pace 24 ore su 24. L’invito ai cittadini è, nei limiti del possibile, di non percorrere via Novara negli orari di punta e, in particolare, nel periodo 10-20 febbraio.

Chiesto ad Amga l'adeguamento del calibro della bretella di via Liguria

Il sindaco Lorenzo Radice spiega:

"Poiché la durata dei lavori lungo via Novara è stimata in due mesi circa, per offrire più alternative possibili abbiamo chiesto ad Amga di realizzare l’adeguamento del calibro della bretella di via Liguria propedeutico alla sua apertura in via sperimentale. L’apertura, utile anche a raccogliere dati con cui definiremo in futuro la gestione della viabilità della bretella e per la sostenibilità per il quartiere, è un’ipotesi che è introdotta anche nel Piano generale del traffico urbano (Pgtu), che a breve sarà discusso in consiglio comunale, ed è argomento di discussione in città da oltre dieci anni. I dati che raccoglieremo saranno utili anche per verificare le modalità di apertura da attuare una volta terminati i lavori".

Il progetto di adeguamento della bretella è ora in fase di perfezionamento e si prevede che i lavori comincino entro la prima metà di febbraio.