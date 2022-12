"Telefono donna" attivo durante tutte le festività

Durante le festività Natalizie fino all'Epifania sarà attivo 24 ore su 24 il centro di ascolto "Telefono donna" dedicato a dare un supporto concreto a tutte le donne che chiedono aiuto.

Forti della solida esperienza, sono oltre 100mila i casi seguiti nei 30 anni di attività; le operatrici di Telefono Donna Onlus, che rispondono allo 0264443043/44 seguono tutti i giorni diverse situazioni di violenza e abusi proponendo percorsi per uscire dall’incubo, caso per caso..

“Molte sono le richieste di aiuto che ci raggiungono specie nei periodi di festa, aumenta l’isolamento e con lui le violenze, per questo – dichiara Stefania Bartoccetti, Fondatrice di Telefono Donna Onlus - anche quest’anno il nostro servizio non si fermerà neanche un giorno. Tutti i giorni ci raggiungono richieste d’aiuto anche dai pronto soccorso milanesi: diversi sono i casi dove l’intervento deve essere rapido, così da non correre il rischio di arrivare tardi."