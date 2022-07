Telecamere a Pregnana, prime multe dopo l'installazione degli occhi elettronici ai varchi del paese.

Telecamere

Dopo il collaudo del nuovo sistema di videosorveglianza, la Polizia Locale di Pregnana Milanese ha iniziato a utilizzare i sistemi installati per l’attività di controllo e sanzione. Nei giorni scorsi è stato svolto un servizio di controllo dei veicoli utilizzando i varchi di lettura delle targhe. In due mattine sono stati controllati 527 veicoli e sono state rilevate 21 irregolarità: 19 per revisione

scaduta e 2 per assenza di assicurazione, procedendo alle sanzioni dei veicoli irregolari.

Polizia locale Pregnana

Secondo i dati trasmessi dal Comandante Flavio Ferzoco “possiamo osservare che solo lo 0,4% dei veicoli in transito era privo di assicurazione, contro una media nazionale stimata da ANIA pari al 5,9%; i veicoli con revisione scaduta sono invece il 3,6%, contro il dato medio nazionale stimato da ANIA del 19,5%”; i dati di Pregnana sono quindi rassicuranti e potranno migliorare ulteriormente attraverso controlli periodici.

Le telecamere ambientali sono invece state utilizzate per contestare altri tipi di sanzioni in occasione di due diversi episodi verificatisi uno in via Olivetti e uno in centro al paese; le attività istruttorie sono in corso e si concluderanno con gli interventi a carico dei responsabili. Dice il Sindaco Angelo Bosani: “i nuovi sistemi che abbiamo installato iniziano a mostrare la loro efficacia, sia nell’ambito della sicurezza stradale (sanzionando secondo il Codice della Strada), sia nell’ambito della sicurezza del territorio (contrastando comportamenti illegali, abbandono di rifiuti e vandalismi); ringrazio il Comandante e gli Agenti per il lavoro svolto”.