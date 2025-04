“Tegole Parlanti” un viaggio educativo

Arte senza confini. Dalla Calabria alla Lombardia, un’iniziativa che abbatte i confini geografici. Le tegole parlanti del piccolo borgo calabrese di Rogliano arrivano a Milano, alla scuola secondaria di Cusago. Un progetto alla scoperta delle bellezze artistiche della Calabria.

Mix di tradizione e innovazione

Le «tegole parlanti» sono un’iniziativa davvero interessante che mixa tradizione e innovazione, usando il concetto di «tegole» in modo originale per raccontare storie o insegnamenti in un modo creativo e coinvolgente. Questo progetto è giunto alla scuola secondaria di primo grado di Cusago grazie all'insegnante di arte e immagine Maria Carmela Suppa e al dirigente scolastico Alessandra Bertolini.

«Un tocco d’arte sta ridando vita ai vicoli del centro storico di Rogliano, in provincia di Cosenza. L’idea delle tegole parlanti, un progetto ideato dalla dottoressa Adriana Castellotti Belvedere e portato avanti con passione da un gruppo di volontari, sta facendo il giro del web grazie alla chiamata alle “arti” di creativi da tutto il mondo - ha sottolineato Suppa - Il progetto delle tegole parlanti è un'attività educativa che consente agli studenti di esplorare temi legati alla cultura e alla storia della Calabria, una regione ricca di bellezze artistiche da scoprire e apprezzare in tutto il mondo. Offre un viaggio attraverso la storia e la cultura di una terra straordinaria con un patrimonio artistico che va dall'epoca greca fino ai giorni nostri. Questo laboratorio fa emergere la creatività degli studenti, toccando vari aspetti: arte antica e monumenti storici. La Calabria è nota per i suoi siti archeologici come Locri, Sibari e Kaulon, dove si possono trovare resti delle antiche civiltà greche e romane. Con questo progetto, i ragazzi hanno potuto studiare sculture, ceramiche e tecniche dell’epoca antica, cercando di riprodurle attraverso attività artistiche come disegno e pittura. Le chiese calabresi poi con i loro splendidi mosaici sono un altro tema importante del laboratorio».

Esperienza artistica

Un’importante esperienza artistica per gli studenti di Cusago che hanno potuto vivere di persona grazie all’iniziativa della professoressa Suppa, oltre che docente grande appassionata di pittura: