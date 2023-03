Tecnologia in campo per aiutare gli agricoltori

La scorsa settimana il Consorzio est Ticino Villoresi ha incontrato, ad Abbiategrasso nella sala auditorium dell'ex Convento Annunciata, l'utenza dei Navigli Grande e Bereguardo.

Un piano contro la siccità

All'ordine del giorno una panoramica sullo stato attuale delle riserve idriche e un esame condiviso con gli agricoltori sulle misure da attuare in caso di severità idrica persistente.

«Questi incontri con gli agricoltori sono importanti per raccogliere le proposte del mondo dell’agricoltura in questo momento particolarmente difficile – ha spiegato Alessandro Folli, presidente Consorzio Est Ticino Villoresi – Lo scorso anno siamo stati travolti dall’emergenza siccità, quest’anno ci stiamo preparando ad affrontarla con un piano che eviti ulteriori problemi».

Nel dettaglio sono state presentate alcune attività preventive, effettuate o in corso, per la gestione di una possibile crisi idrica: dai lavori di manutenzione straordinaria sul reticolo ai rilievi con il drone per individuare i punti più ammalorati sino allo sviluppo di un modello idraulico, a breve termine, per la localizzazione di interventi provvisionali finalizzati a mitigare gli effetti delle problematiche di erogazione alle bocche alte e, a lungo termine, per la localizzazione di traverse per la bacinizzazione con la ricerca di adeguati finanziamenti.

App per monitorare la situazione

«Un punto importante da rimarcare sono gli investimenti fatti per la manutenzione del Naviglio – ha aggiunto – Interventi che permetteranno di limitare la dispersione dell’acqua a favore dei campi. I lavori sono a buon punto dovrebbero essere completati tra una quindicina di giorni. Dopo cominceremo a far scendere l’acqua per permettere alla falda di alzarsi per iniziare le coltivazioni».

Prima dell’avvio della stagione irrigua, verranno poi definite eventuali turnazioni irrigue con la previsione di possibili erogazioni proporzionali alle portate disponibili o anche di turnazioni alternate tra Navigli e Canale Villoresi.

Per agevolare il lavoro degli agricoltori è stata anche prorogata la richiesta di acqua, ovvero la possibilità di cambiare il prodotto da coltivare nei campi, modificando la portata di acqua, senza incorrere in penali. Tra le novità anche l’utilizzo della tecnologia in aiuto all’agricoltura con un app innovativa.