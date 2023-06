Teatro di strada con i Dekru

Questa sera, venerdì 16 giugno 2023, alle 21.30 Area Parco la Rotonda Via Leonardo Da Vinci a Vermezzo con Zelo, in collaborazione con l’amministrazione Comunale, Teatro dei Navigli presenta l’imperdibile spettacolo “Anime Leggere” della compagnia ucraina Dekru.

Scenari fantasiosi

Quattro figure vestite di nero e truccate di bianco entrano in una scena vuota e col solo uso del corpo evocano gli scenari più fantasiosi. Un allegro circo, una gara olimpica, un misterioso mondo sottomarino e molto altro ancora. Sequenze tratte dalla quotidianità, fatta di tic comici e buffe situazioni, ma anche oniriche storie d’amore tra due statue viventi e poetici ritratti della natura. Anime leggere accompagna lo spettatore in un viaggio pieno di risate nella commedia della vita, tra poesia e satira sociale, con uno sguardo al contempo ironico e delicato.

Mimi famosi in tutto il mondo

Eredi spirituali di Marcel Marceau, i Dekru sono un pluripremiato quartetto di mimi ucraini il cui virtuosismo fisico ha divertito e commosso spettatori di tutto il mondo, compreso Papa Francesco e i giurati di “Ucraina’s got talent” e “Tu sí que vales Italia”. Uno show molto divertente e fortemente evocativo che trasporta grandi e piccini in un mondo di sogno. Un’arte antica e molto affascinante, quella della pantomima, proposta ricreando come per magia, con il solo utilizzo del corpo, tanti quadri molto suggestivi. Alla fine della performance, tutti rimangono con la sensazione di un delizioso e divertente sogno da cui non vorrebbero svegliarsi…