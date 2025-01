Teatro benefico di Afk per aiutare la ricerca

«Il Sentiero d'argento», lo spettacolo dell’associazione Afk, torna sul palco per la quinta volta, in questo caso a favore dell’associazione «Fondo Dmd gli amici di Emanuele».

Serata benefica per sostenere la ricerca sulla distrofia muscolare di Duchenne

Lo spettacolo andrà in scena sabato 1 febbraio alle 20.45 all’auditorium comunale di via Meda. Una serata benefica per sostenere la ricerca sulla distrofia muscolare di Duchenne che vedrà di nuovo protagonisti i ragazzi di Afk_progettogiovani. «Il Sentiero d'argento» è il titolo dello spettacolo inedito, interamente curato dai giovani dell'associazione.

Una storia che coinvolgerà tutti gli spettatori

È la storia di Jack, un becchino che vive nella Londra dell'800, affascinato dalle teorie sull'anima di un filosofo ormai dimenticato: Martin Svon. La sua vita verrà stravolta quando si ritroverà in un manicomio, circondato da quattro personalità frizzanti. Questo incontro lo porterà a fare i conti con i suoi fantasmi, che non saranno solo quelli sul palco perchè i fantasmi sono anche colpe, sogni, segreti, rimorsi, anzi la maggior parte delle volte i fantasmi sono desideri. Per prenotazioni e informazioni 351.319 0008.