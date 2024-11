Task force a garantire sicurezza al luna park e fiera dei morti

Oltre cento operatori impiegati per garantire la sicurezza alla Fiera dei morti e al Luna Park a Legnano. Sono stati oltre un centinaio gli operatori impiegati ieri , 1 novembre 2024, nella zona del cimitero monumentale, sul viale Toselli e al Luna Park per garantire la sicurezza in una giornata che ha visto affluire migliaia di persone in occasione della Fiera dei morti.

La task force

Il sistema di sicurezza locale, messo in atto dal Comune di Legnano, per il 1° novembre era così costituito: 50 operatori di Polizia locale (suddivisi nei turni mattina- pomeriggio e sera) con tre accertatrici; 40 operatori della Protezione civile Alberto Da Giussano con il supporto della sezione di Cuggiono, suddivisi in due turni (mattino e pomeriggio); una decina di operatori della Protezione civile di Parabiago.

A questi vanno aggiunti gli operatori della Croce Rossa che, con i volontari della Protezione civile, hanno costituito il Centro Operativo Comunale (Coc) nell’area antistante il cimitero, dove hanno stazionato un’unità mobile della Protezione civile e un’autoambulanza. Al Luna Park erano inoltre presenti 24 operatori della security privata.