Tariffa puntuale: ultima tappa con la zona Centro 4

Ultima tappa della tariffa puntuale a Legnano.

Tariffa puntuale, i sacchi grigi con il tag arrivano anche nella zona Centro 4

Ha preso il via nei giorni scorsi la distribuzione dei sacchi grigi con il tag alle utenze domestiche e non domestiche della zona Centro 4, che comprende le seguenti vie/piazze:

Achilli Raoul, Adua, Alberto da Giussano, Banfi Saule, Beccaria, Berchet, Bernini, Bissolati, Bonvesin, Branca, Buozzi (dal civico 17 alla fine e dal civico 18 alla fine), Calini, Cantore Gen. Antonio, piazza Mocchetti, piazza Carroccio, Castello, Cottolengo, Cuttica, Cuzzi Alessandro, dei Disciplini, Dell’Acqua, Diaz, Einstein, Gioberti, Goito, Gorizia, Grandi, Grigna, Guerciotti, Indipendenza, Lampugnani, Lega, Maccalè, Macello, Madonna delle Grazie, Madonnina del Grappa (dal civico 3 al civico 29, dal civico 2 al civico 18), Magenta (dal civico 89 alla fine e dal civico 78 alla fine). Mameli, Manara, Maroncelli, Martiri della Libertà, Matteotti, Milano, Modena, Molini, Montebianco, Monte Nevoso, Mozart, Mutilati di Guerra, Oberdan, Pellico, per Canegrate, per San Giorgio, Peschiera, Pirovano, privata Faravelli, privata Toselli, Puecher, Ratti, San Gaetano, San Giovanni Bosco, San Michele del Carso, Santa Caterina, Santa Colomba, Santa Maria delle Grazie, Savonarola (dal civico 1 al civico 13 e dal civico 2 al civico 10), Sciesa, Sempione (dal civico 1 al civico 167), Solferino, Speri, Stelvio, Strobino, Verri, viale Toselli, vicolo Legnani, Villoresi, Wagner.

La prima fornitura di sacchi per le forniture domestiche e non domestiche

La prima fornitura di sacchi per le utenze domestiche è così composta: 20 sacchi grigi (due rotoli da dieci) con il tag, un pieghevole con tutte le informazioni relative al nuovo sistema di conferimento dei rifiuti, il calendario della raccolta relativo alla zona di appartenenza. Per le utenze non domestiche i sacchi grigi con il tag sono 40 (quattro rotoli da dieci) e nel kit c'è anche il nuovo badge per l’accesso alla piattaforma e per il ritiro delle future dotazioni.

Gli incaricati addetti alla distribuzione domiciliare saranno in servizio tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 20. Agli utenti che non risultassero in casa al momento del primo passaggio sarà concessa una seconda possibilità di ricevere a domicilio i sacchi: nella cassetta delle lettere troveranno, infatti, un avviso con tutte le informazioni del caso. Qualora non fossero in grado di sfruttare neppure questa seconda opportunità, potranno ritirarli in modo autonomo, recandosi al Punto fisso di distribuzione, che per la zona Centro 4 sarà il cortile del municipio (sotto il porticato). Qui gli operatori saranno presenti nei seguenti giorni e orari: sabato 10, 17, 24 giugno e sabato 1 luglio dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30; mercoledì 28 giugno dalle 17 alle 20.

Per poter ritirare i sacchi occorrerà presentarsi con la tessera sanitaria dell’intestatario della Tari.

Una volta esaurita la prima fornitura di sacchi, i cittadini potranno procurarsene altri, sempre in modo gratuito, usufruendo dei distributori automatici installati sul territorio (il più comodo, per la zona Centro 4, è quello già presente nel cortile del municipio). Anche in questo caso, per poter ritirare la nuova fornitura occorrerà la tessera sanitaria dell’intestatario Tari.

Da quando si dovranno utilizzare i nuovi sacchi

Nella zona Centro 4 l’utilizzo del sacco grigio e del sacco azzurro entrerà ufficialmente in vigore da mercoledì 4 luglio 2023: dunque, chi la sera di martedì 3 luglio avesse necessità di esporre i rifiuti indifferenziati, in vista del ritiro del giorno successivo, dovrà farlo utilizzando il sacco grigio con il microchip. Chi avesse ancora dei sacchi viola da consumare, li potrà utilizzare per conferire, ad esempio, la plastica.

Sacchi azzurri per gli aventi diritto

Le famiglie con bambini da 0 ai 2 anni e gli adulti/anziani/disabili che fanno uso quotidiano di presidi per l’incontinenza hanno diritto a una fornitura di sacchi di colore azzurro per conferire i pannolini o i pannoloni. Pur essendo dotati di tag, questi sacchi non rientreranno nel conteggio della tassa rifiuti.

I sacchi azzurri per i pannolini saranno consegnati direttamente dagli addetti alla distribuzione dei sacchi grigi, durante il loro passaggio. E’ importante che i genitori facciano loro presente di avere un/una bimbo/a rientrante nella fascia degli aventi diritto.

I sacchi azzurri per i pannoloni, invece, vengono distribuiti al Punto fisso di distribuzione o allo sportello di Aemme Linea Ambiente (via per Busto Arsizio 55), aperto tutti i martedì dalle 8.30 alle 13. Per poterli ritirare occorre presentarsi con la ricevuta periodicamente rilasciata dalla ditta che (per conto di Ats), consegna gratuitamente il materiale assorbente agli utenti che ne fanno uso.

Incontro pubblico sul nuovo sistema di conferimento e raccolta

E’ fissato per le 20.45 di giovedì 15 giugno a Palazzo Leone da Perego (via Monsignor Gilardelli) l’incontro pubblico inerente il nuovo sistema di conferimento e raccolta: il personale di Aemme Linea Ambiente sarà a disposizione dei cittadini per rispondere a tutte le loro domande.