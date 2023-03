Tariffa puntuale: prosegue fra atteggiamenti virtuosi e qualche errore

A cinque mesi dal proprio decollo, la Tariffa Puntuale a Legnano può dirsi ormai realtà acquisita, almeno nelle tre zone (Oltrestazione 2, Oltresempione 5 e Oltrestazione 1), in cui il sacco grigio con il tag è entrato a far parte delle abitudini dei residenti.

Tariffa puntuale: il resoconto dopo i primi 5 mesi

Dopo le comprensibili perplessità iniziali, questi ultimi hanno infatti compreso che il nuovo sistema non ha stravolto proprio nulla: ha solo richiesto un po’ di attenzione verso ciò che finisce nel sacco dei rifiuti indifferenziati. Per cui se prima anche il foglietto di carta degli appunti o il contenitore in Tetra-pak del latte capitavano, per distrazione, nel sacco viola, adesso i cittadini hanno imparato l’equazione “rifiuto = risorsa” e stanno dunque più attenti a differenziare nel modo corretto.

Vero è che nell’Oltrestazione 1 i controlli che il personale preposto effettua ogni settimana rivelano la necessità di una maggiore attenzione da parte degli utenti: le situazioni più problematiche vengono riscontrate nei condomini, dove c’è ancora chi espone i rifiuti indifferenziati nei sacchi senza il tag. Finora la polizia locale, con il supporto degli informatori ambientali, ha adottato una linea morbida,

puntando molto sul dialogo e sull’informazione, ma a partire dalla prossima settimana i comportamenti non conformi alle regole saranno sanzionati.

Anche la zona Oltresempione 6 si avvia, intanto, alla Tariffa Puntuale. E’ in atto, infatti, la distribuzione porta a porta dei sacchi grigi che, da sabato 1 aprile, soppianteranno definitivamente il sacco viola finora utilizzato: chi, pertanto, decidesse di esporre i rifiuti indifferenziati venerdì 31, in vista della raccolta che sarà effettuata il giorno successivo, lo dovrà fare utilizzando il nuovo sacco con il microchip.

L'incontro pubblico con i cittadini

Giovedì 16 marzo alle ore 20:45 negli spazi dell’oratorio del Santo Redentore (via Barbara Melzi 20), è invece in programma l’incontro pubblico di cui potranno beneficiare i cittadini per chiarire tutti i loro eventuali dubbi sulla partenza del nuovo sistema di conferimento. Durante la serata sarà distribuito del materiale informativo e anche un foglio su cui ciascuno potrà scrivere le proprie domande, in modo che i

relatori possano rispondere ordinatamente alle stesse.

Tornando ai nuovi sacchi, si ricorda che finora sono attivi i due distributori automatici di sacchi grigi installati sul territorio (quello nel cortile del municipio e quello in via Pisa, nelle immediate vicinanze della scuola Collodi): i distributori sono a disposizione dei cittadini residenti nell’Oltrestazione 2 e nell’Oltresempione 5, ossia le due zone che per prime hanno accolto la tariffa puntuale e che, pertanto, in questi cinque mesi trascorsi potrebbero avere finito la prima dotazione di sacchi grigi. Per i sacchi azzurri, invece, ogni martedì dalle 8:30 alle 13:00 è aperto lo sportello di AEMME Linea Ambiente in via per Busto Arsizio 55.

Da martedì 21 marzo entrerà in funzione anche il terzo distributore: quello di via Caravaggio (zona Frati), installato nelle immediate vicinanze della casetta dell’acqua.