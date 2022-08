Tari: il Comune aiuta le famiglie con un contributo

Visto il particolare periodo di difficoltà economiche, il Comune di Rho ha deciso di contribuire al pagamento della Tari con 650 mila euro.

Tari, il taglio dei costi in bolletta

Considerato il difficile periodo, la Giunta comunale di Rho ha deliberato il 28 luglio 2022 le agevolazioni sulla TARI - la tariffa rifiuti per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento o recupero dei rifiuti urbani. Come già nel 2021 è

previsto un aiuto per famiglie e imprese: nel 2022 il contributo complessivo è di 650mila euro (550mila per le attività economiche e 100mila per quelle domestiche).

L’agevolazione sarà applicata automaticamente mediante una riduzione percentuale della parte variabile della tariffa. La riduzione sarà visibile nella prima fattura emessa nel 2023 per tutte le utenze attive al 31.12.2022.