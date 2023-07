Targa alle insegnanti in pensione

L'Amministrazione comunale di Rosate ha conferito una targa di riconoscimento a due pilastri della scuola primaria di Rosate: le insegnanti Maria Cinzia Massaroni e Irene Melloni.

Due figure che hanno segnato la storia dell’insegnamento in paese.

«Dopo lunghi anni di servizio non solo come docenti, ma come mentori e guide, stanno ora per intraprendere un nuovo capitolo nelle loro vite: la meritata pensione! - ha affermato il primo cittadino Carlo Tarantola - Vorremmo esprimere un sentito e profondo ringraziamento a queste due straordinarie insegnanti per il loro contributo inestimabile nel plasmare il futuro dei nostri giovani e nel trasmettere conoscenze e valori che andranno oltre le mura della scuola. Auguriamo loro una pensione meravigliosa, ricca di gioia, soddisfazioni e la realizzazione di tutti i sogni».