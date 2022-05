Tara, 18 anni, studia da Miss e sogna Bollywood

Il personaggio

La giovane bareggese Tara Shrestha ha passato le prime selezioni per Miss Italia: ecco il suo racconto.

Tara Shrestha, 18 anni di Bareggio, è in corsa per Miss Italia e il suo sogno è diventare attrice e ballerina a Bollywood.

La corsa di Tara per diventare Miss Italia

La giovane, di mamma italiana e papà nepalese, ha infatti passato il primo casting a Zanica (Bergamo) ed è così ufficialmente concorrente del tour Miss Italia Lombardia. Sono state ben 50 le candidate provenienti da tutta Lombardia che si sono sottoposte al casting regionale organizzato da Rial Events e a essere state scelte sono state 32: un successo per Tara, che comincia così un nuovo emozionante percorso.

Ha raccontato:

"Frequento l’ultimo anno del liceo linguistico Gentileschi di Milano. Mi ha spinto mia mamma a iscrivermi a Miss Italia... la mia partecipazione la devo quindi ai miei genitori. Così tra gennaio e febbraio mi sono iscritta e mi sono buttata in questa nuova esperienza. Precedentemente non ho mai avuto alcuna esperienza nel mondo della moda. È una possibilità per mettermi in gioco; ho fatto amicizia con le altre ragazze e sono davvero contenta di aver intrapreso questo percorso".

Ma il suo sogno è di andare a Bollywood

E Tara Shrestha partecipa mostrando con orgoglio le sue origini e la cultura a cui ha scelto di avvicinarsi in questi ultimi anni. "Il mio sogno è di andare a Bollywood come attrice e ballerina - ha svelato - Così mi sono esibita anche in una danza indiana".

La danza infatti è stata sempre un elemento fondamentale nella vita di Tara:

"Ho iniziato a frequentare danza a 5 anni. Prima come danza classica, ma ho provato anche tip tap, jazz, hip hop e musical. La mia preparazione la devo tantissimo alle mie insegnanti di ballo. Durante il periodo del Covid mi sono appassionata all’India e alla sua cultura. Infatti, il prossimo anno, finito il liceo, ho intenzione di iscrivermi all’università di Torino in Indologia e lingua e letteratura sanscrita. Ho unito i miei interessi e durante il periodo del Covid ho iniziato a studiare da sola danze indiane e a creare delle coreografie".