Si è conclusa il 12 luglio la prima edizione del Camp estivo Coach di Quartiere al Parco Castello di Legnano, organizzato da Rugby Parabiago Cares e l’Orma Agenzia Educativa, dopo 5 settimane di gioco e di condivisione di momenti educativi e divertenti.

Tanto divertimento con il Coach di quartiere al campo estivo

La meravigliosa esperienza che hanno vissuto i bambini all’interno del grande parco cittadino è stata la naturale evoluzione delle attività primaverili che hanno portato nei parchi di Parabiago e Legnano tante ore di gioco gratuite per bambini e bambine che altrimenti non praticherebbero sport.

Sono stati circa 40 i bambini e le bambine presenti nelle cinque settimane di camp, con 15 Coach di Quartiere che si sono alternati per proporre attività ludiche e sportive divertenti. Sono nate tante belle nuove amicizie e i bambini e gli educatori hanno vissuto tanti momenti speciali.

Il commento di Christian Landini

“Siamo molto soddisfatti della strada che abbiamo percorso – riferisce Christian Landini playmaker del progetto Coach di Quartiere - partendo dalle attività nei parchi fino ad arrivare all’organizzazione del camp estivo. È stata molto significativa la crescita umana degli educatori. È meraviglioso vedere come giorno dopo giorno, passo dopo passo, i nostri giovani volontari abbiano preso coscienza del loro ruolo facendo da faro per i più piccoli ma allo stesso tempo abbiano saputo crescere ed imparare con i bambini!”

Le attività proposte hanno spaziato dai giochi da cortile caratteristici dei tempi passati come palla guerra, bandierina, caccia al tesoro a vere e proprie attività sportive quali basket, calcio, pallavolo, in cui i bambini e le bambine hanno potuto mostrare le proprie qualità e la propria voglia di divertirsi a più non posso.

“È stata per noi una bellissima esperienza che speriamo di riproporre negli anni a venire, perché poter contribuire anche ad un solo sorriso in più fa di noi ragazzi felici – aggiunge Lorenzo Prandi, playmaker del progetto sul territorio dell’Alto Milanese. Ringraziamo il Comune di Legnano per il patrocinio e il sostegno, le famiglie per la fiducia che ci hanno accordato e tutti i nostri Coach di Quartiere per il loro impegno e la loro dedizione!”

Il progetto di welfare del coach di quartiere

“Coach di Quartiere” è un progetto di welfare di comunità promosso da L’Orma, agenzia educativa no-profit che dal 2000 sviluppa e propone esperienze formative sportive ed espressive basate sull’educazione non formale e Rugby Parabiago Cares Impresa Sociale.

Il progetto fa innovazione sociale tramite lo sport e accorcia la distanza fisica ed economica dell’attività sportiva per quei bambini che non possono permettersi lo sport tradizionale. Per farlo è fondamentale ingaggiare e formare giovani volontari, i Coach di Quartiere appunto.

Con l’organizzazione del Camp estivo il Coach di Quartiere è stato ora implementato significativamente e, nelle intenzioni degli organizzatori, vuole essere un ulteriore passo verso l’inclusione e la socializzazione di bambini e bambine provenienti da contesti culturali e socio-economici molto diversi tra loro, oltre ad un ulteriore crescita umana per i volontari che prestano la propria opera.