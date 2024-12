Tantissimi atleti alla serata dello sport di Abbiategrasso

Venerdì scorso, 6 dicembre, l’Amministrazione comunale di Abbiategrasso in collaborazione con la Consulta Sportiva ha voluto dedicare un momento di festa agli atleti abbiatensi, che si sono distinti durante la stagione 2023-2024.

Mattatore della serata, andata in scena nello splendido contesto dell’Annunciata, il conduttore Andrea Albergo (progettista di eventi formativi), cha cercato fin da subito un’empatia con il numeroso pubblico presente, particolarmente caloroso verso i premiati.

“In un mondo che appare profondamente cambiato c’è un punto fermo: l’uomo – ha dichiarato la vicesindaco Beatrice Poggi, assessore allo Sport – Lo sport è quell’elemento in grado di sintetizzare tutte le emozioni e i sentimenti attraversati nel corso di un’esistenza. C’è la bellezza della vittoria, ma anche la lezione di vita che arriva da una sconfitta, È simbolo di unione, pur nella competizione, insomma: ci migliora, ci fa crescere. Gli straordinari risultati ottenuti dai nostri atleti sono il frutto dei loro sacrifici e dell’impegno di chi si adopera per la loro formazione. In questo contesto – ha concluso Poggi – mi sento di ringraziare anche le famiglie, che con la loro pazienza hanno accompagnato i ragazzi nei vari eventi sportivi”.

Superospite della serata, il giornalista sportivo Gianni Merlo, che ha all’attivo ben 26 Olimpiadi da inviato.

“Conosco lo sport perché l’ho praticato e ha fatto sempre parte della mia vita – ha premesso Merlo – e mi sono avvicinato a questo mestiere grazie a mio padre, appassionato di giornalismo sportivo”. Una storia di passione e di dedizione dove lo sport ha giocato un ruolo fondamentale. “Lo sport è come l’aria che respiro – ha aggiunto Merlo – e credo che in tanti tra i presenti potranno ben capire a cosa mi riferisco. Amiamo lo sport perché fa parte della nostra vita, perché ci insegna molte cose e ci consente di avere un rapporto con gli altri. Grazie allo sport ho girato il mondo, incontrato persone e ancora adesso ho voglia di proseguire, con lo stesso atteggiamento che si ha nei confronti di un’altra gara”.

Questa sete di conoscenza - che non è pura competizione, ma voglia di crescita – è stato il denominatore comune negli atleti protagonisti della serata, premiati con una medaglia nominale dalle mani dei consiglieri comunali presenti e del presidente della Consulta Sportiva Claudio Vai.

Ecco i nomi degli atleti e delle società che hanno avuto un riconoscimento: Asd Jissen Dojo Karate, Centro Ippico Cascina Costa, Andrea Pusterla, Provolley Abbiategrasso Ads, Hfc Hockey, Ads Parco del Ticino, Cs Europa, Asd Pesistica, Asd Velo Sport, Oratorio San Gaetano Asd, Moto Club Abbiategrasso, Qwan Qi Do, Asd Lifecombat Academy, Asd Aurora Osgb; per un totale di 64 atleti.