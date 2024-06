Successo di presenze per gli eventi organizzati in piazza e al pratone di Bareggio che si sono svolti nel fine settimana.

Tantissima gente agli eventi in piazza e al Pratone di Bareggio

Il sindaco Colombo: “Occasioni di svago gratuite per la popolazione. Sempre più lontani i tempi in cui Bareggio veniva considerato da tutti un paese morto”

“Ringraziamo tutti i volontari che hanno reso possibili questi tre weekend di eventi e tutti voi che avete partecipato numerosi ed entusiasti. Andremo avanti su questa strada perché è ciò che vogliono i cittadini”. Così l’assessore ai Grandi Eventi Lorenzo Paietta al termine di questa prima parte di iniziative per la primavera-estate, che ha visto prima la Festa delle Ciliegie in piazza e poi il Bareggio Music Village al pratone di via Primo Maggio. “E’ stata fondamentale la collaborazione delle associazioni Smile, La Corte e Lunadiva – aggiunge Paietta -. Ringrazio anche gli sponsor che ci hanno sostenuto e gli uffici comunali”.