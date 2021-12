5 anni

Tanti auguri Biblioteca di Arese per i suoi primi 5 anni nella nuova sede.

Oggi, sabato 18 dicembre, grande festa per la Biblioteca di Arese che compie 5 anni nella nuova sede, inaugurata il 16 dicembre 2016.

Un momento di festa, nel rispetto della normativa anti Covid-19, per festeggiare gli spazi, i servizi e le attività dell'Agorà, che in questi primi 5 anni ha dimostrato di essere un cuore pulsante per la nostra città, accogliendo bambini, studenti, pensionati, famiglie.

Un ambiente ricco e stimolante che ha ospitato spettacoli teatrali, corali, presentazioni di libri e che oggi si veste a festa per il 5° compleanno.

Una giornata ricca di eventi per grandi e piccini tutto in rigoroso rispetto delle normative anti Coronavirus.

Tra i presenti anche l'assessore Denise Scupola e il sindaco Michela Palestra.