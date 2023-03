Tangenziale Ovest: le chiusure previste nel fine settimana

Diverse le chiusure notturne che interesseranno la Tangenziale Ovest in questo fine settimana anche nell'area di Rho.

Tangenziale Ovest: le chiusure previste

Dalle ore 22 di Lunedì 20 Marzo alle ore 06 di Sabato 25 Marzo 2023, esclusivamente in pari orario notturno per cinque (5) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A50-A7 (Km 20+366) in uscita per Milano da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.S.35 MI-Ticinese (Km 21+386) per la successiva uscita da carreggiata nord.

Per lavori di manutenzione giunti di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

Dalle ore 22 di Lunedì 20 Marzo alle ore 06 di Venerdì 24 Marzo 2023, esclusivamente in pari orario notturno per quattro (4) notti consecutive, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’Interconnessione A50-A4 (Km 4+075) in uscita per Venezia e Torino da carreggiate nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo Rho-Legnano (Km 2+620) per la successiva uscita da carreggiata sud.

Dalle ore 22 di Lunedì 20 Marzo alle ore 06 di Martedì 21 Marzo 2023 e dalle ore 23 di Venerdì 24 Marzo alle ore 07 di Sabato 25 Marzo 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A4-A50 (Km 4+075) in entrata da Torino per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in direzione Rho-Pregnana per il successivo ingresso in carreggiata nord attraverso il medesimo complesso di svincolo (entrata da Rho-Pero-Fiera).