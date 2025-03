Tangenziale Nord e A9: ecco le chiusure previste nei prossimi giorni

Ecco i cantieri previsti lungo la A52 Tangenziale Nord e la A9 Lainate Como Chiasso nei prossimi giorni.

A9 e Tangenziale Nord: ecco le chiusure previste nei prossimi giorni

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI' 17 ALLE 5:00 DI MARTEDI' 18 MARZO

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI' 19 ALLE 5:00 DI GIOVEDI' 20 MARZO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria a Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Como Centro.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI' 20 ALLE 5:00 DI VENERDI' 21 MARZO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro-Chiasso, verso il confine italo-svizzero.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina.

DALLE 22:00 DI VENERDI' 21 ALLE 5:00 DI SABATO 22 MARZO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro-Chiasso, verso il confine italo-svizzero.

Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell'entrata di Como Centro, verso Chiasso, seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell'entrata di Como Centro, verso Lainate: Fino Mornasco.

I lavori lungo la Tangenziale Nord

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, nelle due notti di lunedì 17 e martedì 18 marzo, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Bollate Novate, in uscita per chi proviene da Monza/A51 Tangenziale est.

In considerazione della chiusura permanente dell'uscita di Baranzate, per chi proviene da Monza/Tangenziale est, per consentire l'ammodernamento delle barriere antirumore, si consiglia di uscire a Bollate/Cormano o a Mazzo di Rho.

I lavori lungo la A9

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione dei giunti del viadotto Villoresi, sarà chiuso il tratto compreso tra Uboldo e l'allacciamento A8 Milano-Varese, verso Lainate, nei seguenti giorni e orari:

-nelle tre notti di lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19 marzo, con orario 21:00-5:00;

-dalle 23:00 di venerdì 21 alle 6:00 di sabato 22 marzo.

In alternativa si consiglia di anticipare l'uscita allo svincolo di Saronno, al km 15+700 della A8, percorrere la viabilità ordinaria: SS527, SP233 e SP300 ed entrare in A8 allo svincolo di Lainate/Arese; in ulteriore alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Uboldo, percorrere la rotatoria, invertire il senso di marcia e proseguire sulla SP233 e sulla SP300, per poi entrare in A8 a Lainate Arese.