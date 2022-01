Corbetta

Il sindaco Marco Ballarini ha dato la disponibilità all'Agenzia per la tutela della salute per riattivare il punto tamponi in "drive through" all'interno dell'area della storica dimora

Ats chiama, Corbetta risponde con la Villa Pagani. L’aumento dei contagi ed il conseguente aumento della domanda di tamponi sta mettendo in difficoltà farmacie, hub e punti di controllo del territorio.

Tamponi in Villa Pagani, il Comune attende Ats

L’Agenzia territoriale della salute ha quindi contattato i Comuni per capire le disponibilità ad aprire strutture sul territorio per soddisfare la necessità di aree dove realizzare i test. Come spiegato dal sindaco Marco Ballarini, Corbetta ha messo nuovamente in campo la Villa Pagani dove l’anno scorso era stato allestito un punto tamponi in «drive through». Inoltre, il primo cittadino ha dato il via libera per l’utilizzo della palestra delle scuole elementari (fino al 9 gennaio) e l’ambulatorio distaccato della farmacia comunale 2. Ora la palla è quindi tornata nuovamente ad Ats che dovrà decidere come procedere.