Tamponamento a catena: due feriti lievi

INCIDENTE A PARABIAGO

Il sinistro ha coinvolto tre veicoli e 7 persone, 2 delle quali sono state trasportate in ospedale in condizioni non gravi

Tamponamento a catena a Parabiago. Il bilancio è di due feriti lievi.

Tamponamento in via Cavalieri, in direzione di Vanzago

Forse una distrazione, forse un calcolo approssimativo delle distanze tra un veicolo e l'altro. Sono ancora da accertare le cause del tamponamento a catena avvenuto poco dopo il mezzogiorno di oggi, sabato 11 dicembre, in via Cavalieri, a Parabiago, in direzione di Vanzago.

Tre veicoli coinvolti: due persone in ospedale, non sono gravi

Tamponamento che ha coinvolto tre veicoli e 7 persone, 2 delle quali, alla fine, sono state trasportate in ospedale per accertamenti, anche se le loro condizioni non sembrano gravi. Sul posto, a soccorrerli, si è portata un'ambulanza dei Volontari di Arluno, insieme alla Polizia Locale, che ora è alle prese con i consueti rilievi.