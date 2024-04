Taglio del nastro per Villa Maggiolini diventata casa della musica

Tutto pronto per l’inaugurazione ufficiale di Villa Maggiolini ad Arconate, al termine dei lavori di ristrutturazione.

Taglio del nastro per Villa Maggiolini

Il progetto di riqualifica è stato possibile grazie ad un investimento di 350.000 euro finanziato da Fondazione Cariplo ottenuto nel 2019 dalla precedente amministrazione guidata da Andrea Colombo.

Villa Maggiolini completa, insieme alla biblioteca, il Polo Culturale della città di Arconate. L’edificio storico di circa 260 metri quadrati risale ai primi del ‘900 e trova nuova vita grazie alla realizzazione della ‘Casa della Musica’, progettata per disporre di diverse sale prova, una sala concerti, una biblioteca musicale, sale d’incisione e spazi per ragazzi e per le associazioni.

La riorganizzazione e riqualifica dell’edificio ha richiesto interventi importanti come l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’adeguamento impiantistico energetico, idraulico ed elettrico oltre che alla manutenzione e coibentazione delle facciate.

Il commento del sindaco Calloni

“Un traguardo importante per Arconate – afferma il primo cittadino Sergio Calloni – La Casa della Musica sarà un servizio per la nostra comunità che avrà così un polo dedicato alla cultura. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto, in particolare all’assessore ai lavori pubblici Serenella Sergi che ha curato l’intera procedura”.

Appuntamento domenica 21 aprile alle ore 15.00 in Villa Maggiolini: aprirà la cerimonia il concerto classico per pianoforte e violoncello, a seguire i saluti istituzionali e il taglio del nastro, alle ore 17.00 si esibirà il duo acustico formato da Camilla di Donato e Gabriele Motta e a conclusione lo spettacolo di stand-up comedy con Cinzia Brugnola e Rachele Gatti.