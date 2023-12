Taglio del nastro per la nuova sede di Euro.PA Service

È stata ufficialmente inaugurata, nel pomeriggio di sabato 16 dicembre 2023 a Legnano, la nuova sede della società partecipata Euro.PA service.

Inaugurazione della nuova sede di Euro.PA service

L'inaugurazione è avvenuta alla presenza del Presidente Luca Monolo, del Presidente del Coordinamento Soci Roberto Colombo, dei Consiglieri d’Amministrazione Lorella Alda Bigatti e Marco Mario Rotondi, oltre a numerosi Sindaci, funzionari comunali, autorità e collaboratori, la nuova sede di Euro.PA Service, la Società partecipata dai 18 Comuni di Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Canegrate, Casorezzo, Castano Primo, Cerro Maggiore Cuggiono, Dairago, Inveruno, Legnano, Magnago, Parabiago, Rescaldina, Robecchetto con Induno, Solaro, Turbigo e Villa Cortese.

Un traguardo importante per Euro.PA Service, cresciuta in maniera significativa in questi anni (oggi conta 120 dipendenti): la Società ha acquisito l’immobile situato al civico 24 di via Bissolati a Legnano il 14 luglio 2021 e, dall’estate scorsa, si è trasferita quindi in uno stabile maggiormente rispondente alle esigenze aziendali, considerato che negli anni ha ampliato il portafoglio dei servizi a favore dei Comuni Soci, i volumi operativi e il consolidamento nel territorio.

Consistenti lavori di ristrutturazione

L’immobile, precedentemente occupato dall’ex concessionario R.O.A.R., 5mila metri quadrati di superficie, articolato su tre livelli, è stato oggetto di consistenti lavori di ristrutturazione ponendo particolare attenzione, nell’era della transizione ecologica, alla creazione di uffici green e a significativi interventi dal punto di vista dell’efficientamento energetico, dando così vita a spazi moderni e funzionali.

“Ringrazio i Sindaci che hanno creduto in questo progetto e i collaboratori che hanno lavorato per portare a termine la ristrutturazione”, afferma Monolo. “Un edificio all’avanguardia ed ecosostenibile, per andare incontro alla sempre maggiore richiesta di qualità della vita sul luogo di lavoro”.

L'apertura della mostra

La giornata ha visto anche l’apertura della mostra “Guado, cinquant’anni di impegno per le nostre comunità”:

“Un evento nell’evento che ho voluto perché convinto – dichiara Monolo – che una Società dei Comuni e al servizio dei Comuni debba mantenere vivo il rapporto col territorio in cui opera. Aver aperto le porte della Società a quest’esposizione significa credere nella valorizzazione della cultura, comunicando la ricchezza di un territorio ove ogni giorno si va di corsa, nella frenesia delle nostre giornate, ma è bene fermarsi un attimo e godere dell’esperienza artistica”.