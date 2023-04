Taglio del nastro per la nuova aula studio digitale del Comune di Santo Stefano Ticino realizzata all'interno del Centro culturale stefanese.

Grazie al contributo di Regione Lombardia inserito nell’ambito del Pino Lombardia, l’Amministrazione comunale ha potuto realizzare un’Aula studio digitale posta al piano terra del “Centro Culturale Stefanese” di Viale Repubblica 18 che comprende Biblioteca Comunale e Museo del Risorgimento.

L’aula è stata realizzata riqualificando spazi utilizzati in passato dalle associazioni locali che hanno trovato collocazione in altre strutture comunali.

"Gli spazi originali sono stati completamente riorganizzati per realizzare complessive 24 postazioni digitali più altre postazioni libere per delle riunioni - ha affermato il sindaco, Dario Tuinesi - La sala è climatizzata, cablata e coperta da servizi wi-fi della Biblioteca adiacente, accessibile direttamente anche dall'antistante giardino, è completata da moderni e funzionali servizi arredi.

La nuova aula studio ha 24 postazioni a scrivania con prese di corrente 220V in canale attrezzato, 4 posti tavolo rotondo, un gradone con 8 posti e 2 tavolini porta notebook, un elemento mobile dotato di lavagna bianca per pennarelli su un lato e porta schermo TV sull’altro lato, un armadio a tre ante.

L’aula sarà dotata (seconda settimana di maggio) di pannelli colorati per il confort acustico, rete Wi-Fi accessibile con le credenziali della Biblioteca Fondazione per Leggere e tendaggi a pannelli.

Inizialmente l’apertura dell’aula studio sarà abbinata agli orari di apertura della Biblioteca: martedi e sabato dalle h 9:30 alle h 12 e mercoledi, giovedi e venerdi dalle h 15:30 alle h 19:30. L’aula potrà essere utilizzata anche per delle conferenze o attività di smart working previa autorizzazione comunale.

"L’Amministrazione sta valutando l’intitolazione dell’aula studio, processo attualmente in corso. Si ringrazia Regione Lombardia per il contributo, fondamentale per la realizzazione di questa opera e per l’ottenimento di questo risultato utile all’intera comunità", conclude il sindaco.