L'azienda PPG ha celebrato oggi, 11 settembre 2024, insieme alle autorità locali di Novate Milanese e ai rappresentanti dell’Istituto Comprensivo Statale Don Milani, l’inaugurazione del restyling degli ambienti interni della Scuola Secondaria di I Grado “G. Rodari” della cittadina lombarda.

Taglio del nastro per gli interni ripitturati dai volontari della scuola Rodari di Novate

L’evento, svoltosi in concomitanza con l’avvio del nuovo anno scolastico per l’Istituto, segna anche una nuova tappa per Colorful communities, il programma aziendale di PPG, multinazionale che opera da oltre 140 anni nel settore dei rivestimenti, vernici e materiali speciali.

Il restyling che si è celebrato oggi ha visto l’impegno volontario di oltre 50 dipendenti PPG che fra giugno e luglio hanno provveduto al risanamento di circa 4.400 metri quadri fra 10 aule, atrio, corridoi, 3 laboratori e scale. Per i lavori sono stati utilizzati oltre 835 litri di pitture SIGMA COATINGS® di PPG tra le quali Sigma Pearclean, finitura super pulibile per interni con innovativa tecnologia Easy-Clean. La particolare formulazione la rende estremamente resistente al lavaggio e facilmente pulibile, anche dalle macchie più difficili, garantendone elevata durata nel tempo. La sua sostenibilità è certificata dall’etichettatura Ecolabel, a garanzia del basso impatto ambientale, dalla conformità ai protocolli LEED e BREEAM e ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), dalla certificazione Isega per idoneità all’utilizzo anche in ambienti alimentari e dalla certificazione Cradle to Cradle Silver, a garanzia di prodotti sicuri e sostenibili realizzati per sostenere l’economia circolare.

Un progetto cromatico per l'ambiente scolastico

Il progetto cromatico, specificamente ideato per un ambiente educativo, è stato curato dai centri stile e laboratori colore PPG globali, che hanno selezionato tonalità calde e avvolgenti all’ingresso, con il Raspberry Ripple dai toni rosso ruggine saturo e tenue con un sottotono color cioccolato, più vibranti e stimolanti nei laboratori, con Cajun Spice, un color albicocca intenso e brillante con un sottofondo che rimanda ai toni della cannella e più rilassanti nelle aule didattiche dell’Istituto, così da favorire la concentrazione, con Sterling Silver, sfumature blu crepuscolare con un sottotono color lavanda.

Ad incorniciare il progetto cromatico c’è anche Limitless, il Colore dell’Anno 2024 per PPG, un giallo fresco e avvolgente che racchiude sia la potenza di un colore primario che l'essenza di un neutro e che è stato applicato sulle scale vicino ai murales.

Inoltre, la zona delle scale è stata personalizzata grazie alla collaborazione del collettivo Urban Colors, che ha dedicato all’Istituto e ai ragazzi due murales di 5x4metri. Urban Colors – Urban art in the city, già attivo nella riqualifica degli spazi urbani non utilizzati, ha voluto omaggiare l’inizio dell’anno scolastico con tangibili rappresentazioni dei temi, oggi imprescindibili, legati alla sostenibilità e al rispetto del pianeta e del valore umano: tutto questo, che costituisce un importante messaggio anche formativo e parte dell’impegno PPG (con la tagline “Proteggiamo e abbelliamo il mondo”) è stato raffigurato con un girotondo di ragazzi. Questi messaggi riflettono valori che accomunano la scuola e PPG con la sua tagline.

Le parole del sindaco Palladino

Presenti alla consegna della targa, che celebra questo importante inizio d’anno scolastico per i ragazzi, i rappresentanti della città di Novate con il primo cittadino Gian Maria Palladino, il dirigente scolastico Stefania Firetto e il Direttore di Stabilimento PPG Automotive Refinish Massimiliano Mimmotti.

“Questo progetto che ha permesso di rinnovare gli spazi interni della scuola “Rodari” sottolinea la portata e la preziosità della collaborazione tra sfera pubblica e mondo privato, un dialogo in grado di generare una sinergia congiunta i cui effetti di riverbero vanno a beneficio del nostro territorio e della comunità che lo abita e che lo vive quotidianamente. I lavori svolti nei locali della scuola “Rodari”, grazie all’indispensabile contributo di PPG, hanno un significato valoriale profondo perché riguardano un luogo di cultura, educazione e istruzione dove i nostri ragazzi si formano, imparano nozioni, coltivano e maturano le loro coscienze, passi di vita fondamentali per diventare i protagonisti del domani della nostra comunità” ha dichiarato il Sindaco di Novate Milanese, Gian Maria Palladino. “Siamo molto orgogliosi di celebrare questa nuova tappa di un programma in cui non solo crediamo come azienda, ma anche come persone. Tutti i dipendenti che hanno collaborato al restyling degli interni dell’Istituto Scolastico hanno prestato un impegno volontario al fine di favorire un inizio d’anno scolastico in un ambiente più sano, più colorato e più bello. Il colore ha infatti un potenziale comunicativo importante e noi ci crediamo. Inoltre, consideriamo questo un nuovo traguardo che però non ferma il nostro impegno a sostenere le comunità locali nei territori in cui operiamo. Vogliamo continuare a costruire il nostro futuro con uno scambio reciproco di accoglienza e di valore” ha affermato Massimiliano Mimmotti, Direttore di Stabilimento PPG Automotive Refinish.

Il commento della dirigente scolastica

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Stefania Firetto ha concluso porgendo un sentito ringraziamento ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale che hanno individuato quale destinataria degli interventi di tinteggiatura la Scuola Secondaria di I grado Rodari e alla PPG per l’importante intervento di restyling effettuato che ha consentito agli alunni e a tutto il personale della Scuola di essere accolti in un ambiente più confortevole e rinnovato.