Tagli ai contributi per i disabili, anche "Abilità diverse" sarà al flash-mob di protesta

Tagli ai contributi per i disabili deciso da Regione Lombardia, anche l'associazione "Abilità diverse" di Rescaldina sarà presente al flash-mob di protesta.

E' iniziato il conto alla rovescia per il flash-mob in programma sabato 23 marzo, alle 11, in piazza Città di Lombardia a Milano. A promuoverlo sono le oltre 100 associazioni che protesteranno contro i tagli dei contributi B1 (per soggetti con disabilità gravissima) decisi da Regione Lombardia. Presente sarà anche "Abilità diverse Aps", associazione di Rescaldina presieduta da Morena Manfreda, mamma di un bambino autistico, che è una dei "motori" dell’iniziativa di protesta.

I motivi della protesta

"La delibera 1669 del 28 dicembre 2023 prevedeva un taglio dei contributi B1 e B2 del fondo non autosufficienza - spiega Manfreda - Si trattava di una decurtazione che partiva dai 200 ai 350 euro. In questi mesi abbiamo lottato, scritto ai Ministri e parlato con l’assessore regionale alla Sanità e Disabilità Elena Lucchini. Abbiamo raggiunto solo un piccolo risultato: che la riduzione sia minore del 40%, ma non esplicitamente hanno bloccato gli accessi alla misura per i 'nuovi' disabili gravi e gravissimi. Non troviamo giusta questa politica e, soprattutto, è discriminatoria".

Per questo anche l’associazione rescaldinese chiama a raccolta "le famiglie, associazioni, istituzioni del territorio e soprattutto la società civile perchè una condizione sociale come quella della disabilità non può essere confinata ma deve diventare universale".

Ma non solo: i promotori del flash-mob invitano anche le associazioni delle altre regioni "a unirsi alla nostra mobilitazione, manifestando coese nello stesso giorno e nella stessa ora poichè la politica che oggi sta adottando la Lombardia è parte del Piano nazionale per non autosufficienza 2022-2024 e, domani, sarà certamente adottata dalle altre Regioni che si dovranno adeguare".