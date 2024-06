Tacconi operato per 5 ore: «Ora sta meglio»

Stefano Tacconi è una forza della natura, non si ferma davanti a nulla. Queste le parole del figlio Andrea quando ha annunciato che il campione di Juventus e Nazionale avrebbe dovuto essere sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico.

In sala operatoria a Torino

L’ex portiere, 67 anni, ha avuto un’ischemia con emorragia cerebrale nell’aprile del 2022, che l’ha costretto a cure d’emergenza e a un lento periodo di recupero. Negli ultimi giorni, però, l’ansia è tornata, stavolta per una patologia differente e che non può essere ricondotta alla sua precedente condizione. Tacconi, la scorsa settimana, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico durate cinque ore : si è trattata di una delicata operazione all’ospedale Molinette di Torino, che è andato a buon fine. Motivo del suo nuovo ricovero un grave quadro di ischemia arteriosa dell’arto inferiore destro.

Dopo l’operazione è stato ricoverato in rianimazione, ma per fortuna tutto è andato per il meglio e nelle ore successive è stato trasferito in reparto dove continuerà la sua degenza. I medici dell’ospedale torinese hanno fatto sapere che si è trattato di «Un delicato intervento innovativo di circa cinque ore che ha comportato una ricanalizzazione endovascolare estrema aorto iliaca e ricostruzione chirurgica della arteria femorale. L’intervento é tecnicamente riuscito con attuale buon esito clinico». Una comunità molto vicina al campione è quella di Cusago, dove la famiglia Tacconi ha vissuto per diversi decenni. Il campione ha lasciato un ricordo indelebile ricambiato dall’affetto dei cusaghesi che non lo hanno mai dimenticato e tifano per lui.

Cusago in apprensione. La moglie Laura ringrazia il paese per l’affetto