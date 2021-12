Sviluppo della città: il sindaco incontra l'Istituto Maggiolini

A Parabiago

Il sindaco di Parabiago ha incontrato una classe dell'Istituto Maggiolini per parlare di Pnrr e sviluppo della città.

Sviluppo della città e Pnrr: il sindaco di Parabiago Raffaele Cucchi incontra i ragazzi della 4°M dell'Istituto Maggiolini.

L'incontro del sindaco con gli studenti dellìIstituto Maggiolini

Su invito del professor Vittorio Giola, il primo cittadino ha incontrato i ragazzi della 4°M del Maggiolini di Parabiago per un momento di confronto sull'attività amministrativa in tema di Pnrr e progetti di sviluppo per la città.

Un incontro che ha stimolato domande da parte dei ragazzi, soprattutto in merito ai finanziamenti per gli investimenti che l'Amministrazione intende fare sull'area Rede. Il Comune ha, infatti, chiesto 25milioni di euro per realizzare gli spazi soggetti a trasformazione. Gli stessi ragazzi hanno partecipato agli incontri di partecipazione attiva e co-progettazione del mese di novembre in biblioteca, pertanto già consapevoli del progetto di rigenerazione urbana in corso di sviluppo.

Molti gli aspetti affrontati e raccontati questa mattina, dall'importanza di creare collaborazione tra pubblico e privato nell'interesse pubblico per il rilancio di aree degradate; al ruolo della politica che guida le scelte amministrative della città con una visione di insieme che guarda al futuro anticipando i cambiamenti.

Le parole del sindaco

ha dichiarato il primo cittadino:

"In politica si vedono i risultati dopo dieci anni, per questo occorre guardare avanti. Ci troviamo oggi in un momento di cambiamento importante perché verrà realizzato il quarto binario con una strategia di servizio verso Malpensa; La grande metropoli sta applicando politiche ‘Milano centriche’ che comportano una situazione di periferia dell'area metropolitana, ovvero i nostri comuni rischiano di diventare dormitori. È qui che la politica deve avere la capacità di azione intercettando le opportunità di finanziamenti per progettare nuovi modi di pensare la città e l'abitare per rendere attrattivo il territorio anche per chi abita a Milano. Il nostro progetto di riqualificazione dell’area Rede, nel centro città, va proprio in questa direzione".

"Interloquire con un sindaco è un'opportunità per i ragazzi"

L'aspetto dei finanziamenti ha interessato molto i ragazzi che hanno voluto avere la certezza degli investimenti. Le rassicurazioni sono arrivate da parte del Sindaco che ha spiegato i vincoli dei tempi di realizzazione e i controlli che l'Europa ha messo su questi finanziamenti.

Ha concluso il professore:

"Ringrazio Raffaele Cucchi per la disponibilità dimostrata, perché interloquire con un sindaco è un'opportunità davvero bella per i ragazzi delle superiori. Questo, infatti, ci permette di apprendere la capacità progettuale di un'Amministrazione in previsione soprattutto dei finanziamenti europei del Pnrr gestiti dal ministero. La contingenza vuole che sia prossimo alla partenza perchè andrò a lavorare proprio al Pnrr presso il Ministero, un esempio di concretezza e attualità dell’azione Amministrativa e Ministeriale che i ragazzi hanno saputo cogliere. Un’esperienza professionale che mi appassiona, ma che al contempo mi costringe a lasciare il mio ruolo di professore presso l’Istituto Maggiolini, con mio sommo dispiacere per i ragazzi ai quali ho insegnato".

Domande in merito a interventi nelle scuole e sulla certezza degli investimenti hanno concluso l'incontro.