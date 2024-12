Svelata la targa per i Papetti vittime della strage di Piazza Fontana

L'Amministrazione comunale di Rho ha ricordato, ieri mattina, giovedì, il 55° anniversario della strage di Piazza Fontana alla Banca Nazionale dell’Agricoltura di Milano, dove perse la vita anche il rhodense Gerolamo Papetti, agricoltore nella Cascina Ghisolfa, e fu ferito in modo grave il figlio Giocondo.

La toccante cerimonia è iniziata con un minuto di silenzio in ricordo di tutte le vittime e le parole del prevosto Don Gianluigi Frova . Si sono poi succeduti gli interventi partendo da Alberto Papetti, nipote di Gerolamo e figlio di Giocondo, che ha raccontato il dolore e le ricadute sulla sua famiglia dell’atto terroristico. Roberto Magagna, prima in Confagricoltura Milano, Lodi, Monza Brianza, conosceva Giocondo Papetti e ha presentato le caratteristiche di rettitudine, sobrietà e concretezza del Papetti e il mondo agricolo di una volta.

In sala consiglio anche l'avvocato Federico Sinicato , presidente dell’Associazione Piazza Fontana 12 dicembre 1969 e avvocato difensore dei familiari delle vittime della strage di Piazza Fontana e delle altre stragi fasciste degli anni ’70 che ha riassunto i risultati processuali e la nuova attività dell’associazione rivolta a far conoscere una pagina di storia che non è ancora inserita nei libri di scuola e che i giovani non conoscono.

Prima dello svelamento della targa, il vice sindaco Maria Rita Vergani ha concluso la cerimonia ribadendo che le vittime e i loro familiari di quelle stragi erano persone semplici ed oneste che si sono trovate coinvolte per una casualità in eventi di portata nazionale e non solo. Un pensiero è stato dedicato dal vice sindaco Vergani a Licia Pinelli e a Gemma Calabresi, che si incontrarono per la prima volta nel maggio del 2009, al Quirinale per volere del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e che si strinsero in un abbraccio pacificatore.