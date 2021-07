SuperEnalotto, la Lombardia cala il tris: centrati tre “5” da quasi 28 mila euro ciascuno.

SuperEnalotto: vinti oltre 27mila euro ad Arese

La Lombardia conferma la propria tradizione fortunata al SuperEnalotto: nel concorso del 27 luglio, sono stati centrati tre “5” del valore di 27.948,42 euro ciascuno. La prima giocata vincente, riporta agipronews, è stata convalidata nella tabaccheria di via De Gasperi 2 ad Arese, mentre la seconda è stata convalidata nella cartoleria di via Santa Barbara 3 a Bormio, in provincia di Sondrio. L’ultima, invece, è stata registrata presso il bar della via provinciale per Bregnano 9 a Vermenate con Minoprio, in provincia di Como.

Il Jackpot

Prosegue l’inseguimento al Jackpot che, nel frattempo, ha toccato quota 60,9 milioni. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM) mentre la Lombardia detiene ancora il primato della vincita record con i 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019.