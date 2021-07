Il SuperEnalotto fa ricca la Lombardia: nel concorso del 3 luglio, infatti, sono stati centrati due “5” da 25.766,58 euro ciascuno oltre a un 4Stella del valore di 53.449 euro.

SuperEnalotto: vinti oltre 25mila euro a Garbagnate Milanese

Nel concorso del 3 luglio è stato centrato, nell’esercizio “Vizi e sfizi” di via Varese 152 a Garbagnate Milanese, un “5” da 25.766,58 euro. Stessa sorte fortunata è stata registrata nel tabacchi via Albani 69 a Milano.

Inoltre è stata fatta una giocata vincente nel bar tabaccheria di via Terni 60 a Gavardo, in provincia di Brescia. La giocata è che ha portato a vincere 53.449 euro è stata centrare con 4Stella.

Il Jackpot

Il Jackpot, intanto, sale ancora toccando quota 50,4 milioni che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone, mentre la Lombardia detiene ancora il primato della vincita record con i 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019.