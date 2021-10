SuperEnalotto, riscossa la vincita "5+1" da 589mila euro realizzata lo scorso agosto

Beata fortuna

La vincitrice: "Buona parte dei soldi saranno divisi con mio fratello e mia sorella. È una sensazione bellissima poter dare una mano a chi si ama"

È stata presentata per l’incasso la vincita SuperEnalotto con punti 5+1 del valore di 589.342,10 euro, realizzata nel concorso n. 100 di sabato 21 agosto 2021. La giocata da 1,50 euro, riporta agipronews, è stata effettuata presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Gibellini situato in via Porta Ronca 54 a Rho (MI).

SuperEnalotto, riscossa la vincita "5+1" da 589mila euro realizzata a Rho (MI) lo scorso agosto

È Antonio il nome di fantasia al maschile scelto dalla vincitrice, una donna di mezza età, nubile e disoccupata, che si occupa della mamma anziana e della casa. In una giornata qualsiasi Antonio gioca, scegliendo numeri a caso. Proprio quella combinazione la decreterà vincitrice di oltre 589 mila euro. Alla scoperta della vincita, su Televideo, Antonio non riesce a crederci, un’emozione che permane a distanza di giorni e che conferma la consapevolezza che quei soldi saranno spesi nel migliore dei modi.

Le parole della vincitrice