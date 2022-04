SuperEnalotto: la Lombardia cala la doppietta

LA VINCIta

A festeggiare un fortunato che ha centrato un cinque in un negozio di Abbiategrasso.

Vincita di quasi 18mila euro ad Abbiategrasso dove un fortunato giocatore è riuscito a centrare il 5 al concorso del SuperEnalotto.

La doppietta di vincite in Lombardia

La Lombardia cala la doppietta al SuperEnalotto: nel concorso del 9 aprile, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” del valore di 17.899,93 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata convalidata presso l'esercizio di corso San Pietro 48 ad Abbiategrasso, in provincia di Milano, mentre l’altra è stata centrata nella tabaccheria di piazza IV Novembre 7 a Capiago Intimiano, in provincia di Como.

Per le prossime estrazioni in palio 186,6 milioni di euro

Il Jackpot, nel frattempo, sale ancora toccando quota 186,6 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM) mentre la Lombardia detiene ancora il primato della vincita record con i 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019.