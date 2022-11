Superenalotto, centrato un doppio "5" da 80mila euro

Un'altra vincita a Parabiago.

Superenalotto, giocata fortunata alla tabaccheria di via Santa Maria

Questa volta la dea bendata è arrivata in città grazie al SuperEnalotto: nel concorso di sabato 5 novembre 2022 è stato centrato un doppio "5" da 80.701,54. La doppia giocata vincente è stata effettuata nella tabaccheria di via Santa Maria. La città della calzatura era stata già baciata dalla fortuna meno di un mese fa: una giocata al Lotto aveva fruttato ben 127mila euro a un cliente della ricevitoria di via San Michele. In quel caso l'anonimo giocatore aveva messo a segno una quaterna giocando una schedina del costo di 10 euro.