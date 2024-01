Suor Viviana Miotti lascia il Cottolengo dopo 22 anni

Suor Viviana Miotti lascia il Cottolengo di Cerro Maggiore dopo 22 anni.

Suor Viviana Miotti saluta il Cottolengo

Con lei se ne va uno dei pilastri della Piccola casa della Divina Provvidenza Cottolengo, storica casa di riposo di Cerro Maggiore: stiamo parlando di Suor Viviana Miotti che, ieri, domenica 7 gennaio 2023, ha ricevuto il suo saluto ufficiale da parte della comunità. La religiosa era alla guida della struttura, che si occupa dell'accoglienza e cura degli anziani, da ben 22 anni. Presente alla cerimonia, svoltasi nella chiesetta della rsa, il vicesindaco Alessandro Provini, l'assessore alla Cultura Daniel Dibisceglie, il parroco don Roberto Verga, il comandante dei Carabinieri di Cerro Maggiore Antonino Lisciandro.

Le parole del sindaco

"Con grande tristezza ho salutato privatamente Suor Viviana, che lascerà il Cottolengo di Cerro Maggiore per altri e nuovi incarichi - ha affermato il sindaco Nuccia Berra - La sua presenza in questi lunghi anni è stata una certezza per tutti noi. Sono sicura che porterà la sua esperienza e il suo amore nel suo futuro incarico. Grazie Suor Viviana per quello che hai fatto per noi!".