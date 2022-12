Suor Luigia Ferrari spegne le sue prime 100 candeline

Giornata di festa, domani, domenica a Varese per suor Luigia Ferrari, originaria di Rho che oggi ha raggiunto il traguardo del secolo di vita.

Nata a Cesano Maderno si è trasferita a Rho da ragazzina

Nata a Cesano Maderno, suor Luigia si è trasferita a Rho da ragazzina ed è qui che è nata la sua vocazione. Appartenente alle suore di Don Bosco Maria Ausiliatrice, suor Luigia è stata per 20 anni missionaria in Brasile prima di rientrare a Milano, nella casa delle suore di via Timavo. Poi Cinisello Balsamo e la zona del varesotto dove è stata in alcune parrocchie prima di trasferirsi nell’istituto dove si trova tutt’ora.

Una suore legata a Rho, alla parrocchia di San Vittore a al Santuario

Una suora legata alla città di Rho, in modo particolare alla parrocchia di San Vittore e al Santuario della Madonna Addolorata dove si recava quotidianamente durante i suoi giorni di riposo passati a Rho a casa delle sorelle con il fratello Giovanni che compirà tra poco 102 anni. Una festa quella in programma domani a Varese che vedrà la partecipazione di numerosi parenti che da Rho raggiungeranno suor Luigia per festeggiare tutti insieme il raggiungimento dei 100 anni