Suoni e voci d'estate torna con un tributo ai Beatles

Appuntamento venerdì 2 luglio a Malvaglio di Robecchetto con "Suoni e voci d'estate" la band tributo ai Beatles, The Bi-tols.

Suoni e voci d'estate torna in scena

THE BI-TOLS è un personale omaggio acustico al mitico quartetto di Liverpool, ideato dalla cantante Laura B e dal polistrumentista Nicola Gallo.

Il progetto offre una prospettiva insolita sul repertorio beatlesiano, scegliendo di privilegiare gli aspetti più legati alle sonorità rock e blues, senza dimenticare gli intramontabili evergreen che hanno resi celebri i Fab Four e segnato la storia della musica moderna. Un viaggio insolito a bordo dello Yellow Submarine tra le onde del blues.

Dove si svolgerà

Inizio concerto alle 21. L'evento si svolgerà a Malvagio di Robecchetto in Piazza San Bernardo. In caso di maltempo si svolgerà all'interno della Biblioteca A. Merini in via Novara 11

CONTATTI UTILI

0331548766 / 3484020646 - poloculturaledelcastanese.it -

info@poloculturaledelcastanese.it - Facebook: https://fb.me/e/6J0YTORS6