Sulla tratta Milano-Mortara arriva il nuovo Caravaggio

Caravaggio arriva sulla linea Milano-Mortara-Alessandria - Mi.Mo.Al - : da oggi, lunedì 5 febbraio 2024, due nuovi convogli ad alta capacità iniziano a circolare sul collegamento, che transiterà anche per la stazione di Abbiategrasso . Sedici corse sulla linea sono effettuate dai nuovi convogli ad alta capacità; è un terzo dell’offerta

I nuovi treni circolano tra le stazioni di Milano Porta Genova e Alessandria in composizioni di cinque carrozze doppio piano, con 570 posti a sedere. Sono dotati di 18 posti dedicati per il deposito di biciclette; presso ogni sedile ci sono prese USB ed elettriche, per la ricarica di smartphone e tablet. Con le due ultime immissioni in servizio, sale a 146 il numero dei nuovi treni in servizio sulle linee lombarde. Saranno 214 entro il 2025, a fronte di un investimento di 1,7 miliardi di euro di Regione Lombardia.

Le caratteristiche di Caravaggio

Caravaggio è un convoglio a doppio piano ad alta capacità. In Lombardia, circola in composizione da quattro carrozze – con 440 posti a sedere – o cinque carrozze – con 570 posti a sedere.

Principali caratteristiche. Il convoglio è organizzato in un unico ambiente, senza porte né divisori, con finestrini molto ampi. È dotato di impianti di illuminazione e climatizzazione di ultima generazione; a bordo sono installati sistemi per l’informazione ai passeggeri e 50 telecamere di videosorveglianza. Sugli ingressi, dei sensori automatici conteggiano in tempo reale il numero dei passeggeri in discesa e in salita.

A disposizione dei viaggiatori ci sono aree polifunzionali per il deposito di passeggini e di biciclette, con possibilità di ricarica per le bici elettriche. In corrispondenza di ogni posto a sedere ci sono prese elettriche e USB per la ricarica di smartphone, tablet o altri dispositivi. Accessibilità. È accessibile per le persone a mobilità ridotta. Ospita due aree riservate alle carrozzelle, con possibilità di ancoraggio e pulsanti per la chiamata di servizio. Alle porte del convoglio, pedane scorrevoli compensano la distanza con le banchine delle stazioni. Sostenibilità. Caravaggio consuma il 30% in meno di energia elettrica rispetto agli attuali TSR; è realizzato per il 97% con materiali riciclabili.