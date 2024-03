"Suffragette italiane verso la cittadinanza": inaugurata la mostra sulla marcia delle donne

“Suffragette italiane verso la cittadinanza”, a Palazzo Leone da Perego, a Legnano, va in scena la lunga marcia delle donne per la parità politica.

Dal movimento delle Suffragette all'effettiva parità di oggi, fino ad arrivare al fatidico 1946

Dalle suffragiste italiane della seconda metà dell’Ottocento e dalle battaglie per la rappresentanza politica all’effettiva parità di oggi passando attraverso il fatidico 1946, l’anno in cui, in Italia, si realizza il suffragio universale. È l’arco temporale affrontato da “Suffragette italiane verso la cittadinanza”, la mostra che è stata inaugurata ieri, venerdì 8 maro, alle 17.30 nella sala a piano terra di Palazzo Leone da Perego e che rientra nel programma della Giornata internazionale della Donna.

Ecco come si articola l'esposizione

L’esposizione, organizzata dall’Amministrazione comunale e dalla Fondazione Kuliscioff, si articola in oltre una ventina di pannelli che, attraverso i documenti dell’Archivio storico dell’Unione femminile nazionale e della stessa Fondazione Kuliscioff (manoscritti, fotografie, volantini, giornali e vignette satiriche), racconta la lunga e sofferta battaglia delle donne italiane scese in campo per rivendicare il suffragio, insieme con la parità di diritti civili. Il percorso del movimento suffragista italiano si snoda attraverso la lotta coraggiosa delle donne per ottenere il diritto di voto; un lungo percorso che, in collegamento con il contesto internazionale, parte dal 1861, anno dell’Unità d’Italia, e si conclude soltanto nel 1946, anno delle prime elezioni a suffragio universale.

"Diritto di voto per le donne, è stato spartiacque nella storia italiana" fa notare l'assessore Bragato

«Nel ricco e variegato programma per la Giornata internazionale della donna che l’amministrazione comunale ha realizzato insieme con tante realtà associative e culturali la mostra delle suffragette trova spazio a Palazzo Leone da Perego, uno dei principali luoghi espositivi della nostra città - nota Guido Bragato, assessore alla Cultura. Il riconoscimento del diritto al voto per le donne è stato uno spartiacque nella storia italiana e coincide con l’uscita da uno dei periodi più bui, il ventennio fascista e la seconda guerra mondiale; a testimoniare che il Paese è veramente rinato quando le donne, ossia la maggioranza della popolazione, hanno potuto esprimersi, condizione non certo sufficiente per realizzare una vera democrazia ma passo fondamentale per costruire una società più giusta».

La mostra “Suffragette italiane verso la cittadinanza 1861 – 1946” sarà aperta dall’8 al 17 marzo 2024 a Palazzo Leone da Perego (sala piano terra) il sabato e la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. L’ingresso è libero.