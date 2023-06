Grande successo di pubblico per l’assemblea sulla mitigazione del rischio idraulico tenutasi mercoledì 14 giugno in aula consiliare a Mesero. Presenti il sindaco Davide Garavaglia e l’ingegnere Daniela Delplano del Gruppo Cap, che hanno illustrato gli interventi programmati o già in atto.

Successo per l'assemblea sugli interventi di mitigazione idraulica

Come spiegato dal sindaco nella sua introduzione, una delle principali questioni sul fronte del contrasto alle esondazioni era quella della cosiddetta vasca volano, sita a sud verso Marcallo con Casone:

«Quando arrivavano forti temporali serviva a contenere l’acqua in modo da evitare che andasse troppo velocemente verso il depuratore, facendo così tracimare le dighe. Quando è stata fatta la Tav esisteva una convenzione tra questa e Mesero. Il Comune chiedeva che Tav Spa costruisse la nuova vasca volano con stanziamento di circa 500mila euro; quando però hanno iniziato si sono accorti che l’area era una palude e non hanno più proseguito, perché sarebbe stata necessaria una bonifica generale».

L'intervento del Comune

A quel punto il Comune ha ripreso in mano la pratica e realizzato una convenzione con Cap Holding, grazie alla quale nel 2019 è iniziata la costruzione della vasca, primo step del cronoprogramma presentato durante la serata. Un intervento che tuttavia non si è rivelato risolutivo, poiché come ha dichiarato il sindaco «il problema delle esondazioni è rimasto. È stata dunque costituita la consulta territorio per capire perché l’acqua non defluiva e cercare delle coperture», successivamente trovate grazie a un finanziamento di Regione Lombardia.

Da qui il contratto con Cap Holding e la programmazione degli interventi, già finanziati, che fino al 2025 interesseranno alcuni punti critici del territorio di Mesero, anche a seguito di un’apposita campagna di monitoraggio delle portate e delle precipitazioni. Prevista per ottobre di quest’anno in particolare la fine dei lavori di realizzazione del nuovo parcheggio di via Garibaldi, all’angolo con via San Bernardo, con annessi interventi di alleggerimento delle portate d’acqua su tutta la via. Da marzo 2024 partiranno invece opere analoghe di dispersione delle acque in via Monte Rosa.