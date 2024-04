Successo per la giornata Heiros in villa Umberto

L’associazione Heiros di Abbiategrasso , sabato 6 aprile 2024, ha condiviso con molte persone la celebrazione della giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, istituita dalle Nazioni Unite nel 2007.

Dieci anni di attività 2014-2024

Come Heiros è dal 2014 che ad Abbiategrasso che organizzano un evento che vuole sensibilizzare la cittadinanza alle problematiche che quotidianamente le persone con diagnosi dello spettro autistico devono affrontare. L'iniziativa ha sempre avuto però anche la finalità di evidenziare le potenzialità e le competenze speciali che le ragazze e i ragazzi possiedono in modo non sempre riconosciuto nei loro contesti di vita.

In villa Umberto l’associazione , oltre a festeggiare i dieci anni di vita, sabato 66 aprile 2024 , ha offerto un piccolo assaggio delle attività svolte durante il centro estivo l'anno scorso e nel centro diurno tuttora in corso. Opere messe all’asta per raccogliere fondi