Successo per la gara ciclistica Libero Ferrario: trionfano Belleri e una città intera

Successo per la gara ciclistica Libero Ferrario: Belleri firma la targa ma il trionfo è di un'intera città.

Vince Belleri ma il trionfo è collettivo

Ieri, domenica 11 settembre, a conquistare il primo posto è stato un unico ciclista, Michael Belleri, classe 1999. Ma la vittoria può considerarsi a tutti gli effetti come collettiva, in quanto una città intera è stata la vera protagonista. Grande successo per l'ottantasettesima edizione della Targa Libero Ferrario, manifestazione ciclistica di oltre 155 chilometri partita a mezzogiorno da Piazza Maggiolini e culminata in loco alle 15. La carovana, composta da oltre 140 atleti ed oltre 20 squadre. è sfrecciata lungo le vie della città per ricordare Ferrario, il primo italiano a conquistare il titolo di Campione del mondo di ciclismo su strada.

I protagonisti delle premiazioni

Presenti in avvio di gara il sindaco Raffaele Cucchi e durante le premiazioni il consigliere comunale Diego Scalvini insieme al presidente della Libero Ferrario Olindo Garavaglia. A trionfare nella classica del calendario nazionale dilettanti, dunque, è stato il giovane Michael Belleri, atleta bresciano della Biesse Carrera.

Il significato della manifestazione

L'evento ha assunto indubbiamente una valenza storica. Che Scalvini e Garavaglia, alla vigilia dell'evento, avevano inquadrato in questa maniera: