Successo per la due giorni sulle buone pratiche di Protezione civile

Successo per Io non rischio, l'iniziativa promossa da Città Metropolitana che nel fine settimana appena trascorso ha toccato tra le tante piazze anche quella di Parabiago. Obiettivo della due giorni è stato quello di insegnare alla popolazione le buone pratiche della Protezione civile.

L'evento in Piazza Maggiolini e a Villastanza

Una manifestazione che ha interessato per la terza volta la città di Parabiago. Le attività si sono svolte infatti sabato scorso dalle 14,30 alle 18,30 – in Piazza Maggiolini. Lo stesso canovaccio ha scandito quindi la mattinata di domenica, questa volta a Villastanza, in piazza Indipendenza.

Contenuti e protagonisti

Un'occasione per istruire i partecipanti rispetto ai comportamenti da adottare in situazioni di pericolo, per esempio in caso di fulmine, acqua alta e maremoto. Ma un occhio di riguardo quest'anno è stato riservato ai bambini, i quali hanno avuto modo di conoscere di che cosa si occupa effettivamente il corpo di volontari. C'erano infatti le unità della Protezione civile di Parabiago a spiegare tutti i "trucchi" del mestiere.